Monterosi-Benevento | partita la prevendita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVia libera all’inizio dellaper il match in programma sabato (ore 14)al ‘Bonolis’ di Teramo. A disposizione dei tifosi giallorossi ci saranno 850 biglietti acquistabili su circuito CiaoTickets, nei punti vendita autorizzati e nella modalità on line. Il Gos non ha previsto alcuna restrizione legata alla residenza o relativa all’obbligo di possesso della tessera del tifoso. Il termine ultimo per acquistare i biglietti del settore ospito è fissato per venerdì alle 19. Il costo è di 10€, più i costi di. Previsti ridotti per gli over 65, i ragazzi (dai 12 ai 16 anni) e per le donne. CURVA SUD OSPITI(10.00€ + 1.50€) 11.50€ Donna (5.00€ + 1.50€) 6.50€ Ridotto 12-16 anni (5.00€ + 1.50€) 6.50€ Over 65 (5.00€ ...