Montemesola | 100 donne in corteo accompagneranno l’Addolorata

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoSecolare tradizione della Confraternita di San Michele Arcangelo, la processione del Venerdì Santo, non smette mai di stupire i tantissimi che accorrono a seguire una delle manifestazioni religiose più sentite e attese dell’anno. Un momento attesissimo e vissuto nel pieno delle emozioni, proprio come tenne a precisare lo scorso anno il parroco Don Andrea Casarano, il quale, descrivendo la processione montemesolina disse che all’uscita dei simulacri il silenzio e il dolore dei fedeli è paragonabile al dolore e al silenzio di chi sta vivendo un lutto proprio. La processione dei Misteri che si terrà domani a partire dalle 21, con uscita dalla Chiesa di San Michele Arcangelo, quest’anno introduce una “novità” che richiama un po’ quello che era il ruolo della consorella a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, quando proprio leportavano in ...