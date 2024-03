Monia ha lasciato Josh | “Ho fatto un errore di valutazione”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 28 marzo 2024)La Ferrera haRossetti. Se inizialmente si era limitata a dissociarsi dalle minacce del suo fidanzato a Gabriele Parpiglia, oggi haun nuovo passo avanti e ha parlato di “grossodi”. “Cari amici, voglio prendere un momento per riflettere e condividere con voi alcuni pensieri” – ha scritto in una nota– “Sono profondamente rammaricata per tutto ciò che è accaduto di recente e mi rendo conto di aver commesso un grossodi. Mi scuso sinceramente per non essere stata l’esempio che avrei voluto essere, sia per le mie figlie che per tutte le donne”. La Ferrera ha poi continuato: “Essere donna significa anche avere il coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi ...