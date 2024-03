Monaco gela gli italiani | “Alcaraz è il più forte di tutti | con margine Medvedev ha il tarlo di Sinner”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Guido, telecronista di Eurosport, si è soffermato sull’attuale stato di forma di Jannikdurante l’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Liberiamo il campo dalla parola crisi. Ha qualche difficoltà a livello di picco di forma, rispetto alla versione di fine anno e di quella in Australia: è una cosa naturalissima che lui sta gestendo tutto sommato bene. Il discorso di avversari che non conosce e che tirano tutto può valere per O’Connell e Machac. Nonostante le partenze a rilento e una forma non al picco ne esce comunque bene e mi sembra un ulteriore dato della sua forza raggiunta e del timore che incute agli avversari: tu vai in campo contro lui e sai che prima o poi ti sale sopra. Magaririuscirà ad approfittare di più di suoi cali eventuali. Stiamo parlando di un giocatore ...