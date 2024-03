Modena vs Bari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 28 marzo 2024) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si affrontano due squadre partite con ben altre ambizioni e che invece adesso devono guardarsi alle spalle per non finire in cattive acque.vssi giocherà lunedì 1 aprile 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio BragliaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I canarini stanno attraversando un periodo di appannamento come testimonia il digiuno di vittorie che dura da ben otto giornate, durante le quali hanno ottenuto sei pareggi e due sconfitte. La squadra di Bianco si trova così all’undicesimo posto a quota 37 punti, e un margine di cinque lunghezze di vantaggio sulla zona rossa. Ancora peggio stanno facendo i pugliesi che, dopo le prime due vittorie consecutive della gestione Iachini, sono incampatti in un ...