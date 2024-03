(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 –apre le candidature per il Job Day, l’evento di recruiting che si terrà in città il 17 e 18 aprile: per partecipare però occorreentro domenica 7 aprile 2024 iscrivendosi attraverso il sito www.job.it, nella sezione eventi. Con il Job Daysi torna a un evento in presenza, non più virtuale, organizzato con l’obiettivo di cercaredomiciliate ao nella provincia del capoluogo lombardo. Il Job Day diGrazie a questa iniziativastima di inserire circa 300all’interno dell’azienda: tra coloro che si iscriveranno, i candidati più in linea con isaranno contattati e ...

Abiti a Milano e Vuoi lavorare per la catena di supermercati Esselunga ? Ecco tutte le posizioni aperte che non richiedono una laurea. Vuoi lavorare da Esselunga a Milano ma non hai la laurea? Ecco ... (free)

Milano , 6 feb. (Adnkronos) - Ieri mattina a Milano è stato sottoscritto un protocollo d' intesa tra il centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Lombardia, diretto dal primo dirigente ... (liberoquotidiano)

Milano , 6 feb. (Adnkronos) – Ieri mattina a Milano è stato sottoscritto un protocollo d? intesa tra il centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Lombardia, diretto dal primo dirigente ... (calcioweb.eu)

Milano, Esselunga assume nuove 300 persone. Come candidarsi e i requisiti - Dai commessi ai sommelier, passando per gli addetti responsabili ed elettricisti: le posizioni da ricoprire sono in città e in provincia ...ilgiorno

Vi racconto il mio amico Caprotti - Conobbi per la prima volta Bernardo Caprotti nel 2007. I tentativi che pose in atto per incontrarmi parlano da soli e testimoniano quanto la pertinacia di quest'uomo fosse illimitata ...ilgiornale

Cosa fare a Pasqua e Pasquetta a Milano: caccia alle uova, visite ai musei e laboratori - Il meteo incerto, le basse temperature e la pioggia previsti per i prossimi giorni inducono molti milanesi a trascorrere Pasqua e Pasquetta in città: per chi resta, ecco qualche suggerimento su cosa f ...milano.corriere