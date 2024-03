(Di giovedì 28 marzo 2024) Ci sono volute cinque gare, tirate e combattute fino all’ultimo pallone affinchèsi garantisse la secondascudetto di fila di Superlega. Sono infatti i lombardi a vincere 3 set a 0 contro la Gas Sales Bluenergye a continuare a sognare il tricolore. Ora, la domenica di Pasqua, in un remake delladella Del Monte Coppa Italia 2024 e dei quarti scudetto dello scorso anno, sarà sfida alla Sir Susa Vim Perugia, che ha battuto in tre partite Verona. Comunque vada grazie all’accesso allai lombardi si garantiscono la possibilità di giocare una coppa europea, da capire se sarà Cev Cup o Champions. Il match inizia nel segno di Yuri Romanò, diventato papà nelle ultime ore.prova a scappare subito marimane ...

Si fa molti parlare in questi giorni dell’influenza esercitata su Palazzo Chigi da Vittorio Grilli , presidente del corporate e investment banking per l’area euromediterranea della banca american Jp ... (affaritaliani)

Si fa molti parlare in questi giorni dell’influenza esercitata su Palazzo Chigi da Vittorio Grilli , presidente del corporate e investment banking per l’area euromediterranea della banca american Jp ... (affaritaliani)

Milano da urlo, è semifinale. Impresa storica a Piacenza - Ci sono volute cinque gare, tirate e combattute fino all’ultimo pallone affinchè Milano si garantisse la seconda semifinale scudetto di fila di Superlega. Sono infatti i lombardi a vincere 3 set a 0 c ...ilgiorno

Il Royal National Ballet of Georgia a Milano - (mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2024 – Il Royal National Ballet of Georgia pronto ad incendiare il palcoscenico del Teatro San Babila con lo spettacolo “Fire of Georgia” L’8 Aprile a Milano uno ...mi-lorenteggio

“Le condizioni nel Cpr di Milano sono peggiorate con il commissariamento”: la denuncia di un’avvocata - Per mesi, la redazione di Fanpage.it ha infatti raccontato le condizioni di degrado a cui erano sottoposti i trattenuti: cibo scadente, nessuna assistenza medica e condizioni igienico-sanitarie ...fanpage