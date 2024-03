Milan | Pulisic | «Lotteremo per vincere l’Europa League»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Christian, attaccante esterno del, ha parlato della sua esperienza in rossonero in un’intervista Christian, attaccante del, è stato intervistato da Fox Sports dove ha parlato dei rossoneri.– «Volevo un’opportunità, e ilme l’ha data davvero. Pioli ha davvero mantenuto le sue promesse. Non è solo sapere che avrei giocato, ma è avere

Il Milan si prepara per la sfida di campionato contro la Fiorentina di Italiano. Le ultime sugli allenamenti rossoneri Il Milan è in un momento topico della stagione con la corsa al secondo posto in ... (calcionews24)

Probabili formazioni 30ª giornata Serie A, Fantacalcio: titolari, indisponibili, infortunati, chi schierare - SERIE A - Napoli con Osimhen, ma senza il georgiano. Nell'Atalanta a rischio Koopmeiners, nella Roma Dybala in forte dubbio.eurosport

Pulisic manda un messaggio alle rivali del Milan: «Lotteremo per vincere l’Europa League, su Pioli..» - Christian Pulisic intervistato da Fox Sports, ha parlato così dell’ arrivo al Milan e della sua stagione in rossonero Le parole di Christian Pulisic intervistato da Fox Sports, sull’ arrivo al Milan e ...milannews24

Fiorentina-Milan: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Nella 30a giornata di Serie A un altro match da non perdere è quello tra Fiorentina e Milan, in programma sabato allo stadio Artemio Franchi. La Viola torna in campo a pochi giorni ...ilmessaggero