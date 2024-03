Milan | ecco il budget monstre per il numero nove | tutte le piste

(Di giovedì 28 marzo 2024) Olivier Giroud lascerà ilal termine della stagione per giocare in Major League Soccer e intraprendere una nuova avventura negli Stati...

Volata Champions ed Europa League: Milan, Juve, Roma, Atalanta, Napoli, Fiorentina. Chi ha il calendario più difficile - SERIE A - La volata per Champions, Europa e Conference League. Chi ha il calendario più complesso tra Milan, Juve, Bologna, Roma, Atalanta, Napoli e Fiorentinaeurosport

Pellegatti: “Perderemo due leder, potrebbe sostituirli forse Adli, il 27 maggio il Milan potrebbe non avere attaccanti” - Il giornalista Carlo Pellegatti ha detto la sua sulla probabile partenza di Giroud e Kjaer. Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha detto la sua sull’addio di Giroud ma non solo: “Aggiungiamo anche Kjae ...notiziemilan

Kvaratskhelia recupera per l'Atalanta ecco i tempi di recupero per la contrattura - La sensazione è che sabato il fuoriclasse georgiano non partirà titolare, ma potrebbe recuperare per la panchina.tuttonapoli