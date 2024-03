Milan e Inter | derby tra i fratelli Thuram? È già successo con i Baresi

Milan, Calabria: “Scudetto il punto più alto, vincere è stato bello. Pioli…” - Era un Milan incredibile, una delle squadre migliori della storia ... Durante quella stagione ci sono state diverse partite decisive, come il derby vinto 2-1 contro l'Inter con gol di Giroud. Ci sono ...mediagol

Razzismo: lo sfogo di Juan Jesus scatena la bufera sul web, il gesto di Maignan - Razzismo, caso Acerbi-Juan Jesus: web in rivolta dopo lo sfogo del brasiliano Insulti razzisti a Juan Jesus, è scontro social con i tifosi dell'Inter Juan Jesus incassa la solidarietà di Maignan: il ...sport.virgilio

Rugani, occhio al Milan in caso di mancato rinnovo con la Juve - In scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, Daniele Rugani avrebbe anche mercato in Serie A: come riportato da "Calciomercato.com", il difensore centrale classe ...tuttojuve