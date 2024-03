(Di giovedì 28 marzo 2024) Davideè uno dei giovani rossoneri che hanno fatto l`esordio in prima squadra in questa stagione. Ilha dimostrato con i fatti...

Milan, diverse richieste per Bartesaghi: la situazione - Davide Bartesaghi è uno dei giovani rossoneri che hanno fatto l`esordio in prima squadra in questa stagione. Il Milan ha dimostrato con i fatti di credere nel.calciomercato

Monza-Milan, nuovi contatti per Maldini - Tre gol e un assist nelle ultime cinque giornate. Partendo, a parte nell`ultima partita, sempre dalla panchina. Qualcosa è scattato in Daniel Maldini, una scintilla.calciomercato

Giroud è pronto a salutare il Milan dopo tre stagioni: accordo a un passo per giocare in MLS - Olivier Giroud sta per salutare il Milan dopo 3 stagioni intense e ricche di gol. Accordo praticamente raggiunto con i Los Angeles FC in MLS per un contratto di 18 mesi.fanpage