Milan | Calabria | “Kaká era uno dei miei preferiti con Shevchenko”

Milan, Pioli ha tradito Pupi Avati: il regista non tifa più per i rossoneri - Pupi Avati contro Pioli dopo l'addio di Maldini: "Non ha detto una parola" Pupi Avati: "Quando gioca il Milan ora tifo sempre contro" L'amore tra Pupi Avati e Pioli: da dove nasce Pupi Avati contro ...sport.virgilio

Calabria racconta la sua passione per il Milan: il racconto emoziona i tifosi - Calabria ha raccontato tutta la sua passione per il Milan. Tifosi emozionati dalle sue parole, dichiarazioni da brividi. Si avvicina il ritorno in campo per il Milan, che nella giornata di sabato ...spaziomilan

Milan, Calabria: “Scudetto il punto più alto, vincere è stato bello. Pioli…” - "Per me il Milan è tutto, è stata la mia vita fino ad ora. Sono cresciuto in una famiglia Milanista, andavo allo stadio con loro prima ancora di indossare questa maglietta. La mia prima volta a San ...mediagol