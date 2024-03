(Di giovedì 28 marzo 2024) Il prossimo 20 luglio in Texastornerà sul ring perin un incontro che ha già attirato su di sé l'attenzione mediatica mondiale. Se sarà reale o semplicemente una esibizione, poco importa ma c'è il rischio concreto che la sfida non vedrà mai la luce.

Mike Tyson è stato stoppato dai bodyguard del Miami Open . Il pugile voleva entrare in campo durante Azarenka-Punintseva, match dei quarti femminile, ma gli è stato impedito, almeno in un primo ... (fanpage)

Mike Tyson fermato dalla sicurezza - Mike Tyson fermato da un membro della sicurezza al Miami Open per aver violato una regola del tennis: immagini virali ...sportfair

Mike Tyson prima di sfidare Jack Paul dovrà superare un test: se lo fallirà non potrà combattere - Il prossimo 20 luglio in Texas Mike Tyson tornerà sul ring per sfidare Jack Paul in un incontro che ha già attirato su di sé l’attenzione mediatica mondiale. Se sarà reale o semplicemente una ...fanpage

Mike Tyson bloccato dalla sicurezza all’ingresso del Miami Open: non può entrare, è una regola - Mike Tyson è stato stoppato dai bodyguard del Miami Open. Il pugile voleva entrare in campo durante Azarenka-Punintseva, match dei quarti femminile, ma ...fanpage