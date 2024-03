Migliaccio salato | un rustico ricchissimo e saporito

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ilè una torta di semolino e ricotta ricchissima. È una ricetta napoletana, è quindi facile immaginare quanto sia saporita ed invitante, perché come in Campania ogni piatto è un capolavoro di gusto! Ideale per il pranzo di Pasqua, è una delizia anche freddo, magari a Pasquetta per la tradizionale scampagnata fuori porta o per la grigliata con gli amici. Nutriente, irresistibile, è un piccolo capolavoro casalingo che vale la pena condividere con chi amiamo! Ed è praticissimo, perché sarebbe meglio prepararlo in anticipo e lasciarlo riposare per qualche ora, in modo che tutto si amalgami alla perfezione. Prima di portarlo in tavola, scaldiamolo per qualche minuto nel forno in modo da offrirlo caldo. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!: ingredienti e ...