Mick Jagger a 80 anni balla come se ne avesse 20 – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 28 marzo 2024) Immagina di averechecasualmente tra la folla durante una tua esibizione. Può succedere, se canti e soprattutto se suoni al Mustique Blues Festival dove il fondatore e frontman dei Rolling Stones ascoltava il concerto tra il pubblico. L’evento si tiene ogni anno all’isola di Mustique, isola privata delle Piccole Antille. E la rockstar ha condiviso quei momenti su Instagram. Leggi anche: Baby Touché di nuovo nei guai: indagato per armi ed esplosivi. In casa anche un machete Fred De Palma e la ludopatia: «Così il gioco d’azzardo mi ha distrutto. Ho smesso? Non ho ancora ricominciato» Il pronostico di Ornella Vanoni: «Secondo me muoio sul palco» L'articolo proviene da Open.