Michel Tournier e l' illusione della felicità nella Germania orientale

(Di giovedì 28 marzo 2024)(1924-2016) è stato uno degli autori francesi più importantiseconda metà del XX secolo. Dal suo romanzo Il re degli ontani (Garzanti 1987), per il quale nel 1970 fu insignito del prestigioso Prix Goncourt, venne tratto un film diretto dal tedesco Volker Schlöndorff, prodotto nel 1996 con il titolo L'orco. Grazie a quel librodivenne famoso in particolare in, paese col quale ha avuto un rapporto speciale, visto che entrambi i genitori erano germanisti, che con loro trascorreva ogni anno le vacanze nel paese teutonico e che dopo la guerra scelse di trasferirsi a Tubinga per studiare filosofia. In seguito tradusse in francese Remarque, quello di Niente di nuovo sul fronte occidentale. Il suo tedesco parlato, tuttavia, non fu mai un granché, come lui stesso ammette ...