Metropolitana al posto del tram

(Di giovedì 28 marzo 2024) A proposito dei notevoli disagi che si stanno presentando con l' approntamento della nuova linea tranviaria a Bologna, vorrei chiedere ai nostri amministratori: non hanno mai sentito parlare di? Faccio loro notare che pochi anni fa, le FS hanno realizzato una galleria di ca 5 km, da S. Ruffillo alla Stazione Centrale, senza provocare alcun disagio alla città. Anche l'allargamento della tangenziale con un passante di oltre 20 km, potrebbe essere sostituito dal Passante sud, quasi tutto in galleria, con un percorso molto più breve, che alleggerirebbe la città dal traffico nord-sud. Giorgio Magagnoli

