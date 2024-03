Meteo per Pasqua e Pasquetta 2024 | ecco che tempo farà nelle Marche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ancona, 28 marzo– Conto alla rovescia per: griglie pronte e spese fatte, non resta che capire come sarà ilin questo weekend di festeggiamenti. Qualcuno si sarà già organizzato, ma c’è anche chi aspetta fino all’ultimo per capire come sarà ilper decidere se organizzare qualcosa all’aperto per godersi magari una giornata di sole. Vediamo ilgiorno per giorno fino al fine settimana. Intanto per domani il cielo sulla nostra regione sarà in gran parte velato da nuvolosità sottile a quote alte, non sono previste precipitazioni; i venti saranno deboli o a tratti moderati. Sabato è previsto un cielo sereno fino al pomeriggio, i venti saranno moderati con possibili raffiche più forti lungo le coste; ...