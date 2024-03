Metato e Torcigliano avanti I giochi sono già quasi fatti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) La seconda giornata dei playoff scudetto, in entrambi i gironi, se non ha dato verdetti definitivi ci è arrivata, quantomeno, molto vicino. Bel girone A, con il netto 5-0 sul Tdl Soccer, i campioni in carica dell’Arenahanno centrato l’obiettivo con una partita d’anticipo. Campioni in carica in grande forma con cinque marcatori diversi, nell’ordine: Cresta, Di Bianco, Di Marco, Lelli e Barbagallo, nonostante un’inferiorità numerica patita dal 35’ del primo tempo. “Successo di grande caratterere contro una squadra di amici, tanto è vero - sottolinea Gianluca Franchi - che dopo siamo andati a cena tutti assieme per una sorta di Terzo Tempo”. Ad un passo dall’obiettivo c’è anche il G.O.77 I Passi, nonostante l’1-1 contro il Bellariviera. Non basta il centro di Beretta, perché Binelli pareggia. Classifica: Arena6; G.O.77 I Passi 4; ...