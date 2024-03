(Di giovedì 28 marzo 2024) e Gabriele Bassani BASSANI LIMBIATE (Monza), il tecnico radiologo e il. È il trio di fiancheggiatori di Matteoche i carabinieri del Ros hannoieri. Sono Massimo Gentile, il professionista che seguiva gli appalti delnel Comune di Limbiate, in Brianza; Cosimo Leone, tecnico all’ospedale di Mazara del Vallo, e Leonardo Salvatore Gulotta, bracciante agricolo. Nodi importanti nella rete del bossil 16 gennaio 2023, dopo 30 anni di latitanza, e morto pochi mesi dopo. Il gip di Palermo, Alfredo Montalto, sulla coltre di omertà: "è venerato e protetto anche dopo la sua morte". In particolare, Massimo Gentile, secondo gli inquirenti farebbe "parte di Cosa ...

Limbiate (Monza e Brianza), 27 marzo 2024 – Col passare delle ore emergono nuovi dettagli dell’inchiesta che ha portato all’arresto per associazione mafiosa di Massimo Gentile , l’architetto 51enne ... (ilgiorno)

Per dieci anni l'architetto Massimo Gentile è stato il prestanome di Matteo Messina Denaro : poi il trasferimento al Nord e il ruolo da responsabile dei procedimenti relativi al Servizio lavori ... (fanpage)

A Limbiate lo stupore dei colleghi: “Bravo e tranquillo”. Il vertice in Comune che accenderà un faro sui fondi erogati. Il sindaco: “Pronti a collaborare” (milano.repubblica)

Messina Denaro e i colletti bianchi. Arrestato l’architetto-prestanome. Gestiva i fondi Pnrr in Lombardia - Presi tre uomini legati al superboss. Uno si occupava degli appalti del Comune di Limbiate in Brianza. Il sindaco: siamo totalmente estranei alla vicenda. Il professionista aveva consulenze anche nel ...quotidiano

Messina Denaro e l’ordinaria visita alla banca: deposito di novemila euro in un istituto al centro di Palermo - Il boss con un documento falso si recò in una filiale di corso Calatafimi. Alcuni giorni dopo il blitz sui fiancheggiatori. Era il 2014 ...meridionews

Messina Denaro e la sanità con tempi record: Tac anticipata di dieci giorni, restrizioni Covid violate e un cd recuperato - La sanità e gli amici degli amici per scavalcare gli altri malati in attesa. Una consuetudine a cui non si è sottratto nemmeno il boss.meridionews