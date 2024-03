Messi | ritiro vicino? L’annuncio spaventa tutti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il fuoriclasse argentino ha parlato al podcast “Big Time” riguardo il suodal calcio giocato. Si avvicina sempre di più ildal calcio giocato di Lionel. L’argentino, infatti, dopo aver dominato per anni il calcio europeo, battendosi con Cristiano Ronaldo in una rivalità storica, e vincendo tutto con il Barcellona, nell’estate del 2023 è passato all’Inter Miami. Con i blaugranaha giocato 778 partite segnando 672 gol, miglior marcatore della storia del club, e fornendo in totale 303 assist ai propri compagni. In Spagna “la pulce” ha vissuto quello che è, molto probabilmente, il miglior periodo della sua carriera, nel quale ha vinto 4 Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppa Uefa, 10 LaLiga, 7 Copa del Rey e 8 Supercoppa Spagnola. Passato poi al PSG nell’estate del 2021, ...