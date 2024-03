Messa oggi giovedì santo oggi 28 marzo in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il programma della Santache sarà tras28. Su TV2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno trasmessi più appuntamenti per la Santae per il Rosario in questa giornata nel quale avviene la tradizionale ‘Lavanda dei piedi’ e dove avviene l”Ultima Cena’ in vista della morte di Gesù Cristo. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 09:20 – Santaore 16:00 – Santaore 18:00 – Rosario da Lourdes ore 20:00 – Veglia nell’orto degli ulivi SportFace.