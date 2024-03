Mertens | ipotesi ritiro | arriva il nuovo annuncio dell’ex Napoli

(Di giovedì 28 marzo 2024)concreta per Dries? L’ex, ora al Galatasaray, è ritornato sul suo futuro. L’ex attaccante delDriesha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sporx in cui ha parlato del momento del suo Galatasaray e soprattutto del suo futuro in terra turca. Negli ultimi tempiaveva affermato di stare seriamente pensando alalla conclusione della corrente stagione. Il belga prossimo a spegnere ben 37 candeline, potrebbe prendere in considerazioni anche altre strade ed opportunità. Sulle ambizioni con il proprio club e riguardo alla lotta ai vertici della classifica con il Fenerbahce di Edin Dzeko ha affermato: “Sono molto contento che il Fenerbahce abbiano fatto diversi importanti trasferimenti e ...

Menomale che Osimhen doveva tirarsi la gamba, Victor ha zittito i suoi troppi detrattori: È un'ipotesi, non è detto sia la verità. Sta di fatto che in qualunque altra parte del mondo uno ... che è stato sicuramente il più raffinato 9 passato per Napoli; neanche l'amatissimo Ciro Mertens. ...

Jas e un sogno chiamato Wta Finals: missione possibile: ...semifinale persa a Zhengzhou contro la cinese Zheng e della sconfitta per mano di Elise Mertens ...di mandare in scena il suo gran finale di stagione diverrebbe qualcosa in più di una semplice ipotesi.