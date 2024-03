Mertens allontana le voci del ritiro | «Sarebbe stupido smettere ora»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2024), ex attaccante del Napoli, sembrare l’idea del. Si sta trovando bene al Galatasaray e per lui. Lo dice in alcune dichiarazioni riportate dal giornale “Dh Les Sports” «Credo che proverò a continuare per un altro anno», ha detto in conferenza.: «Le cose stanno andando meglio del previsto» «Ho pensato molto nelle ultime settimane e mesi. In questo momento in campo mi sto divertendo e il mister mi sta dando molta fiducia. Infatti le cose stanno andando meglio del previsto» «Ecco perché penso che prolungherò l’avventura per un altro anno. Mi sto divertendo, posso allenarmi tutti i giorni, gioco tanto e non ho alcun dolore. Quindiora». Al ...