Mengo Music Fest | mercoledì 10 luglio arriva Rose Villain

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Arezzo, 28 marzo 2024 – Annunciata la prima data del2024. A calcare il parco del Prato10sarà. In arrivo cinque serate tutte gratuite, dal 9 al 13al Prato di Arezzo per l’edizione numero 20 del. Reduce dal successo del nuovo album “RADIO SAKURA”, che ha esordito al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e che, per la seconda settimana consecutiva, è ancora sul podio della Top Album FIMI alla #3,annuncia oggi il “RADIO SAKURA SUMMER TOUR 2024”, in attesa del live show che presenterà nei club ad ottobre. Nove date tra giugno e settembre, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, Me Next e Next Show, che ...