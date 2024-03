Meloni | la pace non si costruisce a parole ma con la deterrenza

(Di giovedì 28 marzo 2024) "Voi non ci siete durante le feste con la famiglia, non ci siete per i vostri amici, i vostri fidanzati e fidanzate, mogli e mariti: rinunciate a tutto per garantire quelladi cui tanti, soprattutto in questo momento, si riempiono la bocca seduti comodamente dal divano di casa loro. Perché lanon sicon i sentimenti e le buone, laè soprattuttoe impegno, sacrificio". Così la premier Giorgiain un discorso al contingente italiano in Libano.

“Le facce tte della Meloni in Aula? Del tutto fuori luogo in un contesto in cui si doveva decidere il nostro futuro di pace o guerra al Consiglio europeo”. Così Marco Travaglio ad ... (ilfattoquotidiano)

Nel panorama europeo la premier Giorgia Meloni spicca come la leader post-populista per eccellenza, capace di mantenere lo spirito “di rottura ” e allo stesso tempo credibilità e affidabilità ... (secoloditalia)

L’Europa non deve mostrare i muscoli ma non deve mollare l’Ucraina se vuole costringere Putin a sedersi a un tavolo per trattare la pace . E Macron ha detto parole non condivisibili sull’invio di ... (secoloditalia)

Meloni a base "Millevoi" in Libano, saluta contingente italiano - Meloni esprimerà "la riconoscenza e la vicinanza" del Governo e dell'Italia per "l'impegno profuso in un quadro di sicurezza fortemente deteriorato, a tutela della pace e della sicurezza ...notizie.tiscali

La giornata parlamentare: La mozione di sfiducia a Santanchè agita la maggioranza - Meloni sull’Ucraina chiarisce: non prepariamo la guerra L’Occidente non si sta preparando a una guerra contro la Russia, anzi il sostegno all’Ucraina è per la pace e se è vero che “non molliamo” ...key4biz

Terrorismo, Meloni: “Dal 7 ottobre 47 espulsioni. L’attentato a Mosca non aiuta né Kiev né l’Occidente” - Sul tema della Russia, Meloni osserva: “Quello che Putin aveva in testa era ... E secondo me, se non molliamo lo costringiamo anche a sedersi a un tavolo delle trattative per cercare una pace giusta, ...ecovicentino