Meloni | Kyiv e l' occidente dietro la strage di Mosca? Quella di Putin è propaganda

La nazione e l’Unione. L’anima dell’Europa secondo Giorgia Meloni - Riferendosi alla recente riunione del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha detto di non avervi «visto un clima di guerra», e ciò, aggiungiamo, anche grazie alla perizia con la quale la premier italian ...opinione

Bruxelles, la tregua difficile tra tecnocrazia e populismo - L’asse fra la Commissione Europea e il governo Meloni come audace tentativo di un nuovo compromesso storico dopo il voto di giugno ...ilriformista

Russian claims against Kyiv, US, GB propaganda says Tajani - Russia's claims that Ukraine, the United States and Britain had something to do with Friday's Moscow terror attack by Islamic State (ISIS) that killed 143 people are merely for propaganda purposes, Fo ...ansa