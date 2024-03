Meloni in visita a soldati italiani in Libano | Pace si costruisce con deterrenza

(Di giovedì 28 marzo 2024) Seconda e ultima giornata di Giorgiain. La premier è a Shama, inal contingente militare italiano nel sud del Paese. "Tutta l'Italia deve essere consapevole di quello che garantite con i vostri sacrifici, perché non vedete i vostri figli crescere, non ci siete durante le feste quando la famiglia si ritrova e si riunisce, non vedete i vostri amici, non vedete le vostre fidanzate, i vostri fidanzati, le vostre mogli, i vostri mariti, rinunciate a tutto per costruire e garantire quelladella quale in tanti, soprattutto in questo momento, si riempiono la bocca comodamente seduti dal divano di casa loro, perché lanon sicon con le parole, laè soprattuttoe sacrificio", ha detto la presidente del ...

