Meloni dai soldati in Libano | “La pace non si fa a parole | serve sacrificio Grazie a nome dell’Italia”

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Sono giorni difficili in medio oriente, in Europa, intere aree del paese si sono improvvisamente incendiate, dobbiamo fare tutto quello che possiamo per evitare il rischio” di propagazione delle fiamme “e voi siete parte di quello che noi possiamo fare, siete il fossato, la barriera di sabbia che aiuta a non far progredire l’incendio”.belle e intense, quelle che Giorgia, in visita a Shama, in, ai contingenti militari italiani, pronuncia dal palchetto allestito nella caserma. “Quando c’è un incendio il rischio è sempre lo stesso” è quello che le fiamme volino troppo velocemente da un albero all’altro e che alla fine l’incendio non si riesca a domare”, ha sottolineato il premier, che ha toccato a lungo il tema della, non lesinando frecciate alla demagogia della ...