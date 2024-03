Meghan Markle sfida Gwyneth Paltrow con il suo nuovo brand | dalle candele ai semini per uccelli | vende di tutto E la Corona s’infuria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) La scritta in oro ed un marchio che sa di stemma reale: da Montecito scalda i motori ilbusiness di. Dopo il lancio sui social del suo ultimodi lifestyle, American Riviera Orchard, il 13 Marzo i legali della duchessa del Sussex hanno depositato presso l’ufficio competente statunitense, il Patent and Trademark Office, la lista di articoli che saranno commercializzati sulla piattaforma lanciata qualche settimana fa. Secondo il tabloid inglese Daily Mail, che avrebbe avuto accesso al documento, nel pacchetto in offerta ci sarebbe un po’ di: daiper gli, ai bocconcini per cani alle cesoie per il giardinaggio fino ai porta tovaglioli. Roba da fare impallidire quella che si profila essere la sua più diretta concorrente; ...