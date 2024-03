Mediocredito Centrale | intesa con il Fei | Aiuti alle Pmi del Centro-Sud che investono in innovazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Le banche del Gruppoe il Fondo europeo per gli Investimenti (Fei) hanno siglato un accordo a supporto delle piccole e medie imprese e delle MidCap che vogliono investire in, digitalizzazione e sostenibilità, con particolare attenzione a quelle che operano nel-Sud.Con la copertura della garanzia del Fei, Bdm Banca, Cassa di Risparmio di Orvieto e la Capogruppopossono erogare i finanziamenti InvestEU Innovation&Digitalisation e InvestEU Sustainability, con importo fino a 2 milioni per singolo progetto e durata compresa tra 2 e 8 anni. I finanziamenti chirografari, supportati dalla garanzia Fei fino all’80% per le imprese del Mezzogiorno e fino al 70% per tutte le altre imprese, sono destinati a PMI (aziende con meno di ...