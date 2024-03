Medicina territoriale Tambelli | ‘Troppe carenze’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) La presentazione delle creme solari "I Love Maremma", lanciati da Farmacie Comunali Riunite di Grosseto, è stata anche l’occasione per parlare dei problemi della sanità in Maremma. A dare la stura in questo senso è statio il presidente delle Farmacie comunali Giulio. "La carenza riguarda soprattutto la– ha esordito Giulio–. Il ministro Schillaci sta lavorando per riempire il vuoto esistente tra paziente e Pronto soccorso. Dobbiamo considerare che d’estate raggiungiamo 600.000 persone, grazie alle presenze turistiche. Il gap sarà riempito perché in Toscana verranno aperti 35 ospedali di comunità e 300 case della comunità tra cui una a Santo Stefano e una Grosseto. Diventeranno un filtro importante. In più tutte le farmacie diventeranno di servizio, si potranno fare tante cose ...