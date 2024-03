McDonald?s | Favaro | “700 ristoranti in Italia rappresentano un traguardo importante”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos/Lab) – “700inunperché siamo oramai presenti in tutto il territorio nazionale. Ma quello che vogliamo celebrare oggi sono i 38 anni di presenza di McDonald?s nel Belpaese. Un risultato che è stato possibile grazie ad oltre 150 imprenditori che lavorano nelle nostre comunità”. Così l?amministratrice delegata di McDonald?s, Giorgia, a margine dell?evento 7volte100 organizzato dalla multinazionale a Roma presso Spazio Vittoria per l?apertura del 700° ristorante in. “Il senso della giornata di oggi – spiega – che per noi è 7 volte un impegno al cento per cento, vuole ricordare le sette aree dove ci stiamo impegnando e che hanno un ...