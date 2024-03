Maurizio Zottarelli | Addio alla pantera che ispirò i radical chic

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) A guardar bene, Lee Berry è uno dei più crudeli e beffardi casi di eterogenesi dei fini della storia. Lui, nero e povero, divenne il santino su misura da salotto per i bianchi e ricchi newyorchesi; militava nelle Pantere Nere, organizzazione per la liberazione dei neri d'America, per la loro emancipazione ddittatura del capitalismo wasp e finì per essere il pretesto per dare una nuova giustificazione all'élite, privilegiata e annoiata dell'East Side; lui e i suoi compagni volevano spaventare i loro secolari carnefici e si ritrovarono ad essere lo strumento utile a pacificare le coscienze sazie e tremebonde dei loro oppressori; erano figli della strada e assursero al ruolo di figliastri dei lussuosi attici di Manhattan; dovevano essere brutti e cattivi e furono trasformati nel modellino prototipo del buonismo; Lee nacque rivoluzionario con ideali ...