Maturità | che attesa Mancano 83 giorni al primo vero esame

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Meno ottantatréall’di. Conto alla rovescia per gli studenti maremmani in vista del grande giorno. Per i ragazzi della quinta superiore sta per girarsi una pagina del libro della vita, conclusiva di un capitolo durato cinque anni. Aria ricca di emozioni nei corridoi scolastici. Come hanno celebrato i cento? Avranno nostalgia dei banchi di scuola o non vedono l’ora di sentire il suono dell’ultima campanella? Le emozioni sembrano trovare tutti d’accordo, ansia per l’e la voglia di non volersi separare dalle amicizie create. I professori,sono diventati i porti sicuri oltre ad essere il faro che gli ha illuminato il percorso negli anni. Tra sogni, ambizioni e realtà, alcuni studenti grossetani (Polo Manetti-Porciatti e Alberghiero) si sono raccontati. "Il mio stato ...