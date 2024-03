Masters 1000 Miami 2024 | Medvedev in semifinale con Sinner | Jarry ko in due set

(Di giovedì 28 marzo 2024) Danilaccede alle semifinali deldi. Il russo batte in due set, 6-2 7-6(7), Nicoin un’ora e 42 minuti di gioco. Dopo un primo set dominato, un break nel quarto game e uno dell’ottavo, e ultimo, il cileno entra in partita e mette in difficoltà il numero 3 del tabellone. Si arriva un tie-break dove ai punti avrebbe probabilmente meritato, che non è riuscito a concretizzare l’unica palla break concessa da(sul 5-5). Al tie-break, il russo va subito avanti di un mini break, ma perde due volte la battuta e si trova 5-4 e due servizi. Il cileno perde entrambe le battuta e salva un match point sul servizio di. Al secondo tentativo, il campione degli Us Open ...

