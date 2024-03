Mare Fuori – Alcuni protagonisti della fortunata fiction attesi per Pasqua a  Zoomarine Parteciperanno anche Bing e Flop e Charlotte M

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dietro le quinte di un successo, quello di “”. A raccontare curiosità e retroscena sarannodeipresenti al Parco Zoomarine il 30 marzo 2024. Una sorpresa didecisamente originale per il pubblico formato famiglia che potrà seguire il talk show (incluso nel biglietto e fino ad esaurimento posti) con Beppe (Vincenzo Ferrera), Milos (Antonio D’Aquino), Alina (Yeva Sai). Giunta alla quarta edizione la serie targata Raie Picomedia è diventata un fenomeno tra i giovanissimi e le sue “onde tumultuose”, tra sogni, azze, voglia di riscatto di un gruppo di ragazzi finiti in un carcere minorile, hanno varcato i confini italiani approdandoall’estero. Non saranno solo gli attoriserie ...