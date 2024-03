Mare Fuori 4 | il finale col matrimonio di Rosa Ricci | l’abito da sposa nasconde un messaggio

Ascolti TV 27 marzo 2024 , auditel e share Una serata ricca di proposta quella di mercoledì 27 marzo 2024 , soprattutto per il mondo delle fiction italiane. Su Rai 2 è andato in onda l’attesissimo ... (spettacoloitaliano)

Mare Fuori 4 Perché Rosa Ricci non Sposa Carmine Di Salvo ? Il sogno più grande è stato infranto in pochissimi minuti, o meglio in pochissimi episodi. Dalla riconciliazione sofferta alla ... (spettacoloitaliano)