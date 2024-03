Mantova in Serie B | stasera è possibile | ecco la combinazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ilpotrebbe fare il suo ritorno inB già. Tutto dipenderà dal risultato della sfida tra Padova e Pergolettesepotrebbe festeggiare un storico ritorno inB. I tifosi biancorossi saranno incollati alla tv in questo giovedì sera che potrebbe segnare la promozione in cadetteria già a fine marzo. Tutto dipenderà

Sono giorni ricchi di emozione a Mantova e in tutta la provincia virgiliana. I biancorossi sono ad un passo dalla promozione in Serie B e, vincendo la gara al "Martelli" di sabato con ... (ilgiorno)

Il Mantova è pronto a festeggiare: la squadra di Possanzini, dopo aver dominato il girone A di Serie C, è a un passo dalla Serie B. Ma cosa manca al club lombardo per essere promosso ? Ecco di ... (sportface)

SPECIALE - Padova-Pergo, questa sera primo "match point" Mantova - "Sappiamo di dover recuperare una situazione particolare, visto che veniamo da una sconfitta. Siamo consapevoli che sia necessario tornare alla vittoria [...] C’è da consolidare ...tuttomantova

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: anticipi al via, si comincia! (oggi 28 marzo 2024) - Risultati Serie C, classifiche dei tre gironi e diretta gol live score degli anticipi per la 34^ giornata in programma oggi, giovedì 28 marzo 2024.ilsussidiario

Mantova in Serie B Nuovi dubbi sul Martelli: Palazzi e FIGC, cadono i veli - Sabato 30 marzo 2024 come data cerchiata in rosso sul calendario: Mantova chiamato a scrivere una nuova importante pagina nel libro della propria storia. A 5 ...footballnews24