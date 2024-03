Malfitano sul Napoli | ”Dove abbiamo visto una squadra di Calzona? Se vogliamo prenderci in giro allora …”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 28 marzo 2024): “Credo veramente molto poco alla corsa al quinto posto del. In questo momento…” Mimmoè intervenuto a Radio Marte nel corso di ForzaSempre. Queste le parole del giornalista: In questo momento sia ilche l’Atalanta devono fare i conti con le conseguenze degli impegni con le Nazionali “Credo veramente molto poco alla corsa al quinto posto del. In questo momento sia ilche l’Atalanta devono fare i conti con le conseguenze degli impegni con le Nazionali di questi giorni. L’Atalanta potrebbe rinunciare a Koopmeiners e De Ketelaere e ilha in dubbio Kvara e deve capire bene le condizioni di Osimhen. ”Quella di sabato è l’ultima partita che può tenere in piedi le speranze del ...