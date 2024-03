Malcolm | la storica serie comica è pronta a tornare?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo anni di speculazioni sembra proprio che un ritorno dell’iconicatvsia alle porte. L’attore protagonista Frankie Muniz ha recentemente affermato che un revival dellasta prendendo vita, seppur lentamente. Come dichiarato a Pedestrain Tv “non c’è nulla di confermato, ma se deve accadere accadrà presto“. L’attore ha poi continuato dicendo che “Lo show si è concluso 18 anni fa ed è pazzesco che ci sia ancora interesse. Penso che sarebbe divertente immergersi di nuovo in quel mondo e vedere dove tutti sono da adulti, so che ci sono conversazioni in corso in merito“. Anche Bryan Cranston, che nellainterpreta il padre di, in passato si era dimostrato favorevole ad un revival. Una scena della, fonte: FoxPer Muniz ...