Madonna verso il più grande show della sua carriera | “Milioni di spettatori”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Iniziato lo scorso 14 ottobre a Londra, il The Celebration Tour è alle sue battute finali, restano solo 15 date tra gli Stati Uniti e il Messico, ma in questi giorni è stato fatto un importante annuncio proprio su questa tournée di successo. È stata fissata una data in più, una sorta di gran finale, il tour completamente sold out dichiuderà i battenti il 4 maggio in Brasile con unoevento, il piùconcertocantante di Frozen. La regina del pop infatti si esibirà sulla famosa spiaggia di Copacabana. Attraun video postato sui social dalla banca Itaú (che sponsorizzerà il concerto gratuito) la Ciccone ha annunciato l’evento del 4 maggio: “Brasile, sto arrivando”. Finally enough love…for Brazil!!! Saturday May 4th in Rio! ...