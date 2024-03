Lutto nel mondo scientifico | è morto il grande matematico Enrico Giusti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Firenze, 28 marzo 2024 - Si è spento a Firenze ile storico della matematica. Nato in provincia di Latina nel 1940, dopo la laurea in fisica all’Università di Roma si è particolarmente interessato al calcolo delle variazioni e alla teoria delle superfici minime. Figura di primissimo piano del panoramae culturale,ha anche creato un'importante scuola di storia della matematica. Iniziò presto a far ricerca in matematica a Pisa, collaborando fra gli altri con Ennio de Giorgi edBombieri. Dal 1980 fino al pensionamento ha svolto attività didattica presso l’Ateneo fiorentino, dove ha insegnato anche storia della matematica. Nel 1992 ideò e realizzò, assieme a Franco Conti, la mostra “Oltre il compasso”, che ...