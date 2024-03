L’urbanistica green Case a emissioni zero Adesso Teodolinda fa la prima della “classe“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Monza e la svolta. Con l’inaugurazione di ieri del primo grande condominio a fare un salto di 5 classi energetiche (dalla E alla A2), riducendo i consumi del 73%, si è tagliato il nastro al futuro. Non è un caso se al momento celebrativo al condominio di via Mazzucotelli 4, nel quartiere Libertà, appena ristrutturato in chiave sostenibile dalla ditta Teicos, ci fossero anche gli assessori all’Edilizia Marco Lamperti, alla Sicurezza Ambrogio Moccia e alla Partecipazione Andreina Fumagalli. L’intervento di riqualificazione consente una riduzione media annua delledi Co2 pari a 127,5 tonnellate e il miglioramentoprestazione energetica pari a 114,12 kWh per metro quadrato. Il condominio degli anni’80 di sette piani, con 76 appartamenti, ha avuto una riqualificazione di 3 milioni di euro, realizzata con il ...