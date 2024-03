L' ultimo sondaggio | Pd sopra il 20% | crollo M5s E Forza Italia supera la Lega

(Di giovedì 28 marzo 2024) In, le elezioni europee si svolgeranno l'8 e il 9 giugno 2024. Quali sono le intenzioni di voto deglini in vista di questo importante appuntamento elettorale? Ildi Ipsos illustrato oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera registra qualche modifica dei rapporti di...

Renzi, con la lista Stati Uniti d'Europa minimo 5 eurodeputati - "Le Europee non sono un sondaggio, sono delle elezioni. E il Parlamento Europeo deve essere composto per quanto possibile da riformisti, non da populisti. Da politici, non da influencer. La lista ...ansa

I sondaggi fanno tremare Salvini: Forza Italia supera la Lega - Ma soprattutto il sorpasso di Forza Italia alla Lega è ormai un dato di fatto. Almeno a leggere l’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato dal Corriere della Sera. Il Partito di Giorgia Meloni ...huffingtonpost

sondaggio VN: MOTO SUI SENTIERI, RECORD DI VOTI. GRAZIE AI MOTOCICLISTI… - VALSASSINA – Un plebiscito, ma “drogato” dall’ampia partecipazione (legittima, per carità) dei diretti interessati, con forum e pagine social di settore mobilitati per votare – ovviamente a senso unic ...valsassinanews