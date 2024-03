Lula e Macron | il richiamo della foresta | la foto imbarazzante fa il giro del mondo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nel cuoreamazzonica, il presidente del Brasile Luis Inacioda Silva e il capo di Stato francese Emmanuellanciano una partnership verde tra i due Paesi. Fra i due, ilfa scattare subito una tempesta emotiva: si abbracciano e si tengono per mano, come testimoniano legrafie dell'evento. Increduli, gli utenti dei social network dapprima cercano di spiegare le immagini con un trucco dell'intelligenza artificiale, infine si rassegnano e commentano: «Sembra l'albumgrafico di un anniversario di matrimonio». Altri parlano di una bromance, che in inglese indica l'amore platonico fra due uomini. Tutto molto lontano dall'immagine da macho che l'Eliseo aveva inteso fornire del suo ...

