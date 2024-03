(Di giovedì 28 marzo 2024) Due mesi con l`attacco dellasulle spalle per conquistare un posto in. Unica speranza per continuare un matrimonio felice, ma...

Arrivano brutte notizie per Daniele De Rossi in vista della partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton . I giallorossi sono con un piede e mezzo ai quarti di finale ... (calcioweb.eu)

Lukaku tra Roma e Arabia: il nodo ingaggio e la Champions necessaria - Due mesi con l`attacco della Roma sulle spalle per conquistare un posto in Champions. Unica speranza per continuare un matrimonio felice, ma di difficile prosecuzione..calciomercato

La società all’assalto della Champions per finanziare un mercato in grande stile: la certezza Abraham e più talenti in squadra - La società all’assalto della Champions per finanziare un mercato in grande stile: la certezza Abraham e più talenti in squadra ...gazzetta

Caso Acerbi, la decisione del presidente della Figc Gravina sulla sentenza di assoluzione - Parliamo della gara di Coppa Italia tra Juventus e Inter dell’aprile 2023, nella quale fu ammonito, da diffidato, l’allora nerazzurro Romelu Lukaku per esultanza giudicata provocatoria nei confronti ...sport.virgilio