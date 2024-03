Lucchese | trasferta ad alto rischio Gorgone | Una ‘battaglia’ campale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Non c’è Sylla – che all’andata segnò una doppietta ed inflisse allauna delle tante sconfitte casalinghe di una stagione che non può chiudersi nell’anonimato (oggi l’attaccante senegalese è in forza al Perugia) – , ma c’è Nicastro (che nella prima parte del campionato ha giocato nel Pontedera segnando anche 4 gol, ben 13 nella stagione precedente). Sarà lui a guidare l’assdella Vis alla porta di Chiorra. Ma, oltre al centravanti Nicastro, ci saranno da tenere d’occhio anche Karlsonn e Di Paola; ma, soprattutto, i rossoneri dovranno essere pronti a sostenere una vera e propria "battaglia" sportiva. Perché la squadra allenata da Banchieri è in piena corsa per evitare i play-out ed è reduce dalla sconfitta di Sassari, maturata in pieno recupero. Unaad, insomma, per ...