Lucchese - Il campionato dà i numeri Manca la X» da oltre 50 anni Parità al Benelli» tra Vis e Pantera

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ritmi da far impallidire Stakanov. Si ritorna in campo in serie "C" per la quindicesima di ritorno, spalmata tra oggi e sabato, vigilia di Pasqua. Questa sera, alle 20.45, laè di scena al "" di Pesaro, contro una Vis che cerca di uscire dalla zona play-out, dopo le cinque sconfitte nelle ultime sei gare (tre ko consecutivi). Nel capoluogo capitale della cultura 2024 si è giocato quattro volte, dal 1970 ad oggi. Il bilancio è di due vittorie per parte e nessun pareggio. Successo rossonero proprio nel 1970 e nella passata stagione; vittorie marchigiane nel 1988, per 1-0 e nella stagione 2021-2022, per 2-1. Di fronte due dei peggiori attacchi del. Sempre questa sera, ore 20.30, la sfida per il terzo posto – che offre la possibilità di saltare tutte le prime fasi dei play-off – tra Carrarese e Perugia. ...