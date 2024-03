Lucca Summer Festival | il 2 giugno arriva Eric Clapton

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Già ricco di eventi, il cartellone del “” sembrava chiuso, ma ecco l’annuncio di un concerto dinell’Area Mura Storiche. Il leggendario chitarrista inglese si esibirà a, a 18 anni dalla sua ultima esibizione al, domenica 2per quello che sarà il suo unico concerto italiano del 2024.salirà sul palco con la sua band per eseguire dal vivo tutti i successi di una carriera lunghissima che lo ha visto leader di band storiche come Cream, Derek and The Dominos e Yardbirds.

